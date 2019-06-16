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РИА Новости

ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, заявили в ЛНР

Вчера, 17:50
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР и ДНР сообщала, что украинские силовики препятствуют работе миссии у линии соприкосновения.
"Командование Операции объединенных сил (ООС) с целью скрыть расположение запрещенного минскими соглашениями вооружения вблизи жилых домов противодействуют наблюдению БПЛА СММ ОБСЕ, для чего активно использует маневренные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из состава 20 отдельного батальона РЭБ", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что в связи с этим фактом увеличилось количество жалоб жителей подконтрольного ВС Украины населенного пункта Счастье на отсутствие сигналов теле- и радиовещания.
"Также применение средств радиоэлектронной борьбы ВСУ отмечает СММ ОБСЕ", - дополнил офицер пресс-службы.
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"Пьянство и мародерство". Украинский политик рассказал о состоянии ВСУПьяный военный ВСУ расстрелял своих сослуживцев в Донбассе, заявили в самопровозглашенной ЛНР. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник прокомментировал инцидент, отметив, что подобное у украинских силовиков стало обыденностью.
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