В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Лобовое столкновение битумовоза с грузовиком произошло возле города Юрюзань. В результате ДТП возник пожар на площади 60 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники ГИБДД организовали объезд места ДТП через город Юрюзань, который расположен в 12 километрах. К ликвидации последствий ЧП привлекались 32 человека и 12 единиц техники.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ФКУ "Управление дорог "Южный Урал", в результате ДТП пострадал один человек.
"ДТП произошло в результате отказа тормозов у битумовоза на участке ремонта трассы М-5 1644-1650 километр. Это около Юрюзани. Движение перекрыто, организован объезд через Катав-Ивановскв", - сказал собеседник агентства.