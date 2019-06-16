В ЛНР назвали район в Донбассе с наибольшей минной опасностью

ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Район населенного пункта Попасная в зоне ответственности 54 бригады ВС Украины представляет наибольшую минную опасность из-за беспорядочного минирования со стороны украинских силовиков, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Замглавы Луганской областной госадминистрации Юрий Клименко 7 июня сообщил, что два тракториста подорвались на неустановленном взрывном устройстве между городом Попасная и селом Новозвановка.

"На данный момент наиболее опасная ситуация из-за отсутствия карт минных полей сложилась в зоне ответственности 54 бригады ВСУ, где на мине подорвался трактор", - сообщил Филипоненко.