Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео. Ролик опубликовал Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео. Ролик опубликовал Пятый канал

Запись сделана видеорегистратором проезжавшего мимо грузовика. На кадрах видно, как происходит столкновение микроавтобуса Volkswagen с автомобилем Ford Focus, который выехал на встречную полосу. Водитель легковушки пытался обогнать грузовик, но ему не хватило времени.

В аварии удалось выжить только десятилетней девочке. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое — у ребенка открытые переломы ног и рук, а также закрытая черепно-мозговая травма. Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился оказать пострадавшей всю необходимую помощь.

ДТП произошло в субботу вечером на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск в Хохольском районе.