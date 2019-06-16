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РИА Новости

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Вчера, 17:11
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео. Ролик опубликовал Пятый канал.
Запись сделана видеорегистратором проезжавшего мимо грузовика. На кадрах видно, как происходит столкновение микроавтобуса Volkswagen с автомобилем Ford Focus, который выехал на встречную полосу. Водитель легковушки пытался обогнать грузовик, но ему не хватило времени.
В аварии удалось выжить только десятилетней девочке. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое — у ребенка открытые переломы ног и рук, а также закрытая черепно-мозговая травма. Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился оказать пострадавшей всю необходимую помощь.
ДТП произошло в субботу вечером на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск в Хохольском районе.
Следователи и сотрудники ГИБДД допрашивают свидетелей. Возбуждено уголовное дело.
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
10 июня, 16:58
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
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Воронежская область
Популярные комментарии
В нормальных странах разделяют встречные полосы.А у нас денег якобы нет...Зато премьер решил модернизировать андронный колайдер который за границей.Лунная програма опять же...
16 июня, 18:11
Коля Тряпкин
29002026
да что за дороги заладиди они кругом плохие, за рулем когда сидишь всегда надо обстановкой владеть а не тупо на гашетку до упора давить невзирая не на что
16 июня, 21:15
DDvaleraP
2000002
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