Папа Франциск оценил ситуацию в Персидском заливе

РИМ, 16 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил в воскресенье озабоченность в связи с ростом напряженности в зоне Персидского залива и призвал к диалогу и миру на Ближнем Востоке.

"С озабоченностью я слежу за ростом напряженности в Персидском заливе. Призываю всех к использованию инструментов дипломатии для разрешения сложных проблем конфликтов на Ближнем Востоке. Вновь призываю международное сообщество предпринять все возможные усилия для содействия диалогу и миру", - заявил понтифик после мессы в итальянском городе Камерино, куда он прибыл в воскресенье с пастырским визитом, чтобы посетить людей, пострадавших от разрушительного землетрясения 2016 года.

Текст выступления распространила служба печати Святого престола.

В Оманском заливе, соединенном с Персидским заливом через Ормузский пролив, 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".