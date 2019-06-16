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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Папа Франциск оценил ситуацию в Персидском заливе

Вчера, 17:05
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© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
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РИМ, 16 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил в воскресенье озабоченность в связи с ростом напряженности в зоне Персидского залива и призвал к диалогу и миру на Ближнем Востоке.
"С озабоченностью я слежу за ростом напряженности в Персидском заливе. Призываю всех к использованию инструментов дипломатии для разрешения сложных проблем конфликтов на Ближнем Востоке. Вновь призываю международное сообщество предпринять все возможные усилия для содействия диалогу и миру", - заявил понтифик после мессы в итальянском городе Камерино, куда он прибыл в воскресенье с пастырским визитом, чтобы посетить людей, пострадавших от разрушительного землетрясения 2016 года.
Пробирка Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкеры
14 июня, 17:16
"Пробирка" Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкерыСША всем уже сказали, что Иран обязательно продолжит атаки в Оманском заливе. Надо полагать, видео, подтверждающее это, у них уже есть. Осталось только дождаться подходящих танкеров.
Текст выступления распространила служба печати Святого престола.
В Оманском заливе, соединенном с Персидским заливом через Ормузский пролив, 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.
Оманский залив
13 июня, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
Иранский фрегат Алванд
13 мая, 13:44
Эксперт предположила, дойдет ли ситуация вокруг Ирана до военного конфликтаКомандующий иранскими ВМС, комментируя решение Вашингтона о переброске авианосной группы на Ближний Восток, заявил, что войска США должны покинуть регион. Эксперт Ирина Федорова в эфире радио Sputnik спрогнозировала дальнейшее развитие ситуации.
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Религия и мировоззрениеИнцидент с танкерами в Оманском заливеПапа РимскийИранСШАВ мире
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