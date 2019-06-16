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РИА Новости

Аэропорт "Шереметьево" опроверг данные о сбое в работе системы регистрации

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры у информационного табло аэропорта
Пассажиры у информационного табло аэропорта
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пассажиры у информационного табло аэропорта. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сбоев в работе системы регистрации в московском аэропорту "Шереметьево" нет, она работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ряд СМИ ранее написали, что в системе регистрации "Шереметьево" произошел сбой, что вызвало большие очереди у стоек регистрации.
"Система регистрации работает штатно", - сказал собеседник агентства.
В начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.
Зона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево
5 июня, 13:08
Гендиректор "Шереметьево" назвал причины проблем с выдачей багажа
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МоскваШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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