Аэропорт "Шереметьево" опроверг данные о сбое в работе системы регистрации

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сбоев в работе системы регистрации в московском аэропорту "Шереметьево" нет, она работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Ряд СМИ ранее написали, что в системе регистрации "Шереметьево" произошел сбой, что вызвало большие очереди у стоек регистрации.

В начале июня в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.