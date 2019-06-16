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РИА Новости

Пензенские власти рассказали о ситуации в Чемодановке

Вчера, 16:54
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Ситуация в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб человек и еще несколько пострадали, остается спокойной, заявила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.
Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
15 июня, 16:01
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
"Ситуация (в Чемодановке) стабильная, спокойная", - сказала собеседница агентства.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Губернатор Белозерцев, комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов. Глава региона также заявил массовых вбросах недостоверной информации после конфликта в Чемодановке и призвал надзорные органы дать этому оценку.
Задержание участников драки в Пензенской области. 15 июня 2019
15 июня, 13:44
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