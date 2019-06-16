Пензенские власти рассказали о ситуации в Чемодановке

ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Ситуация в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб человек и еще несколько пострадали, остается спокойной, заявила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК, задержаны 15 участников конфликта, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

"Ситуация (в Чемодановке) стабильная, спокойная", - сказала собеседница агентства.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход, на котором губернатор Иван Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.