"За шаурмой": в Сети высмеяли забег Зеленского через фонтан

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Интернет-пользователи прокомментировали видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пробежал через работающий фонтан в Мариуполе вместе с охранниками.
"Надо было еще крикнуть: "За ВДВ!" — написал Иван Иванчик.
"Да ему еще в салочки играть", — прокомментировал ролик другой пользователь.
"За шаурмой побежал?" — пошутил Adam Wong.
"Через фонтаны вперед в Европу!" — говорится в записи DenDi50.
"Порошенко бы не добежал, пивное пузо помешает", — написал другой комментатор.
"Как правильно покидать место выступления. Мастер-класс от президента Украины", — отметил Юрий Тюмин.
Многие вспомнили фрагмент из фильма "Афоня", где Борщов объясняет, зачем он полез в фонтан.
Зачем Вольдемар Зеленский полез в фонтан pic.twitter.com/jRovTcmFgk— Беспартийный (@Petrovichmos) 16 июня 2019 г.