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РИА Новости

"За шаурмой": в Сети высмеяли забег Зеленского через фонтан

Вчера, 16:54
18040
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Интернет-пользователи прокомментировали видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пробежал через работающий фонтан в Мариуполе вместе с охранниками.
"Надо было еще крикнуть: "За ВДВ!" — написал Иван Иванчик.
"Да ему еще в салочки играть", — прокомментировал ролик другой пользователь.
"За шаурмой побежал?" — пошутил Adam Wong.
"Через фонтаны вперед в Европу!" — говорится в записи DenDi50.
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"Порошенко бы не добежал, пивное пузо помешает", — написал другой комментатор.
"Как правильно покидать место выступления. Мастер-класс от президента Украины", — отметил Юрий Тюмин.
Многие вспомнили фрагмент из фильма "Афоня", где Борщов объясняет, зачем он полез в фонтан.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ничего предосудительного или смешного я не вижу. Президент на отдыхе вместе с народом, детьми, ведет себя как обычный человек. Если бы пробежался любой из присутствующих там, никто бы и не обратил внимания... Россияне, лучше вспомните инаугурацию в пустом городе. Куда вас всех попрятали? В подъезды? Не знаю пока какой Зеленский политик, но ведет себя как человек.
16 июня, 20:20
Геннадий Князев
810011
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