Делегация ХАМАС и министр информации Ирана обсудили опасность "сделки века"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Делегация правящего в секторе Газа движения ХАМАС и глава министерства информации Ирана (спецслужбы страны) Махмуд Алави обсудили в ходе встречи в Ливане опасность, исходящую от "сделки века", предлагаемой США, говорится в заявлении движения.
В конце июня США рассчитывают собрать в бахрейнской столице Манаме региональных политиков и бизнесменов, чтобы мобилизовать инвестиции в палестинскую экономику в поддержку "сделки века". Политическую часть проекта палестино-израильского примирения авторы по-прежнему не афишируют.
15 июня, 11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
"Стороны обсудили методы борьбы с сионистско-американскими угрозами, направленными на палестинский вопрос в частности и на регион в общем. Они подтвердили необходимость продолжения встреч для противостояния большим вызовам и опасностям, вытекающим из настойчивости американской администрации в навязывании "сделки века", единогласно отвергнутой палестинцами, и вопреки воле народов региона", - сообщается в заявлении.
Как отмечается, стороны подчеркнули, что "сделка века" служит "сионистским" интересам в регионе, "закрепляя оккупацию в Палестине и переступая через непоколебимые национальные права палестинцев".
Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце 2017 года, возмутившись решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта, они заранее отвергли мирные инициативы, которые тот готовит, и обсуждают с зарубежными партнерами новый коллективный формат урегулирования, схожий с механизмами решения иранской атомной проблемы.