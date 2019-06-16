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РИА Новости

Делегация ХАМАС и министр информации Ирана обсудили опасность "сделки века"

Вчера, 16:30
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Делегация правящего в секторе Газа движения ХАМАС и глава министерства информации Ирана (спецслужбы страны) Махмуд Алави обсудили в ходе встречи в Ливане опасность, исходящую от "сделки века", предлагаемой США, говорится в заявлении движения.
В конце июня США рассчитывают собрать в бахрейнской столице Манаме региональных политиков и бизнесменов, чтобы мобилизовать инвестиции в палестинскую экономику в поддержку "сделки века". Политическую часть проекта палестино-израильского примирения авторы по-прежнему не афишируют.
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"Стороны обсудили методы борьбы с сионистско-американскими угрозами, направленными на палестинский вопрос в частности и на регион в общем. Они подтвердили необходимость продолжения встреч для противостояния большим вызовам и опасностям, вытекающим из настойчивости американской администрации в навязывании "сделки века", единогласно отвергнутой палестинцами, и вопреки воле народов региона", - сообщается в заявлении.
Как отмечается, стороны подчеркнули, что "сделка века" служит "сионистским" интересам в регионе, "закрепляя оккупацию в Палестине и переступая через непоколебимые национальные права палестинцев".
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Махмуд АлавиХамасИранСШАВ мире
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