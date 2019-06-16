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РИА Новости

Под Пензой в ДТП с двумя фурами погибли два человека

Вчера, 16:22
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© Фото : пресс-служба УГИБДД по Пензенской областиНа месте ДТП на трассе у села Чемодановка Пензенской области. 16 июня 2019
На месте ДТП на трассе у села Чемодановка Пензенской области. 16 июня 2019
© Фото : пресс-служба УГИБДД по Пензенской области
ПЕНЗА, 16 июн - РИА Новости. Две фуры и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье на трассе у села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате погибли два человека, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
По предварительным данным ведомства, около 8.00 мск на 649-м километре автодороги М-5 "Урал" столкнулись два автомобиля Volvo с полуприцепом и легковой автомобиль Hyundai Solaris.
"В результате происшествия 29-летний водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте ДТП, 32-летний пассажир автомобиля Hyundai впоследствии скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Артем Болдырев
11 июня, 04:19
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