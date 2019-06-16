В Аргентине начали восстанавливать подачу электричества

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Восстановление электричества началось в столице и провинции Буэнос-Айрес, сообщает компания-поставщик электроэнергии Edesur.

"Началось медленное восстановление электроэнергии, подключены первые 34 тысячи клиентов", - говорится в заявлении компании в Twitter .

Речь идёт о столице и провинции Буэнос-Айрес, уточняет Edesur. "Нормализация процессов займет несколько часов", - сообщила компания.

Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, в Уругвае энергоснабжение начало восстанавливаться.