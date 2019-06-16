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РИА Новости

В Аргентине начали восстанавливать подачу электричества

Вчера, 16:17
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Восстановление электричества началось в столице и провинции Буэнос-Айрес, сообщает компания-поставщик электроэнергии Edesur.

"Началось медленное восстановление электроэнергии, подключены первые 34 тысячи клиентов", - говорится в заявлении компании в Twitter.

Речь идёт о столице и провинции Буэнос-Айрес, уточняет Edesur. "Нормализация процессов займет несколько часов", - сообщила компания.
Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, в Уругвае энергоснабжение начало восстанавливаться.
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АргентинаУругвайВ мире
Популярные комментарии
Вчера Трам оправдывался, что не проводил атак на Российские энергосети....сегодня сбили энергосети двкх государств, которые отказались поддерживать американцев в Венесуэле.....вот таки ребята живут на нашей Планете.
16 июня, 16:37
КЧКонстантин Чистов
1511005
Трамповские хакеры. Они такие.
16 июня, 17:02
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
800002
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