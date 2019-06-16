Фестиваль "Кинотавр" в Сочи посетило более 12 тысяч зрителей

СОЧИ, 16 июн – РИА Новости. Российский кинофестиваль "Кинотавр", который завершается в воскресенье в Сочи, посетило более 12 тысяч зрителей, бюджет фестиваля составил около 180 миллионов рублей, сообщила на итоговом брифинге перед закрытием киносмотра продюсер фестиваля Полина Зуева.

"Бюджет этого года составил около 180 миллионов рублей", - сказала Зуева.

"Количество зрителей, посетивших ночные показы фильмов на площади перед Зимним театром, не поддается подсчету, но примерно это около 4 тысяч человек", - добавила продюсер.