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РИА Новости
Культура

Фестиваль "Кинотавр" в Сочи посетило более 12 тысяч зрителей

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День четвертый
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День четвертый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 16 июн – РИА Новости. Российский кинофестиваль "Кинотавр", который завершается в воскресенье в Сочи, посетило более 12 тысяч зрителей, бюджет фестиваля составил около 180 миллионов рублей, сообщила на итоговом брифинге перед закрытием киносмотра продюсер фестиваля Полина Зуева.
"Бюджет этого года составил около 180 миллионов рублей", - сказала Зуева.
"Количество зрителей, посетивших ночные показы фильмов на площади перед Зимним театром, не поддается подсчету, но примерно это около 4 тысяч человек", - добавила продюсер.
Крупнейший российский кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Его учредил в 1991 году продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. С 2005 года президентом кинофестиваля является продюсер Александр Роднянский.
Телеведущая Ксения Собчак на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
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КинотаврАлександр РоднянскийСочиКультура
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