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РИА Новости

В Уругвае заявили, что блэкаут в стране случился из-за Аргентины

Вчера, 16:14
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Причиной масштабного отключения электроэнергии, затронувшего Аргентину и Уругвай, стал сбой в энергосети Аргентины, сообщает Национальная электроэнергетическая компания Уругвая.
"В 7.06 (13.00 мск) неисправность в аргентинской системе ... оставила без услуг всю территорию страны и различные провинции соседней страны", - говорится в сообщении компании в Twitter.
В свою очередь, замминистра по гражданской защите Аргентины Даниэль Руссо сообщил телеканалу TN, что причина отключения электроэнергии пока не известна.
Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, сообщил аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur.
Электричества в Аргентине нет уже почти три часа.
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