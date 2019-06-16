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РИА Новости

В Пермском крае при столкновении двух легковушек погиб человек

Вчера, 15:41
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ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, в воскресенье в 13.30 (11.30 мск) на 91-м километре автодороги Кунгур - Соликамск произошло столкновение двух транспортных средств - автомобиля Chery Amulet и автомобиля Skoda Fabia.
"В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб", - рассказали агентству в полиции.
В пресс-службе регионального МВД обратили внимание на то, что ДТП произошло по причине выезда на полосу встречного движения одного из водителей.
"В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, работают на месте происшествия", - уточнили в МВД.
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