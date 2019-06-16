В Пермском крае при столкновении двух легковушек погиб человек

ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Один человек погиб, шесть пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, в воскресенье в 13.30 (11.30 мск) на 91-м километре автодороги Кунгур - Соликамск произошло столкновение двух транспортных средств - автомобиля Chery Amulet и автомобиля Skoda Fabia.

"В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб", - рассказали агентству в полиции.

В пресс-службе регионального МВД обратили внимание на то, что ДТП произошло по причине выезда на полосу встречного движения одного из водителей.