Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T18:54Z
https://ria.ru/20190616/1555611314.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155561/12/1555611246_0:0:1205:677_1036x0_80_0_0_6d56b03e9d3e60860dee8860f7f51f2a.png
РИА Новости

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

Вчера, 15:38
38003
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника. Судя по кадрам, снаряд прилетел в борт танка, после чего начался пожар. Люки машины были открыты, из-за чего можно предположить, что экипажу удалось эвакуироваться.
В Сети появилось видео езды американских кадетов на танке Т-64
25 мая, 16:40
В Сети появилось видео езды американских кадетов на советском танке Т-64
Маршал Хафтар в апреле этого года приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству силы начали ответную операцию "Вулкан гнева". Бои ведутся вблизи аэропорта и в разных районах города.
По данным ВОЗ, в результате конфликта вокруг Триполи погибло более 650 человек. Еще около 3,5 тысячи получили ранения.
Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области
19 мая, 08:00
Детали войны. Какие секреты США могут извлечь из советских систем С-300
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
76813291031
Обсудить 8
ТриполиЛивияВ мире
Популярные комментарии
Убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии произошло из за того что он предложил Африке отказаться доллара и перейти на золотой стандарт. Это одно из самых громких преступлений американской политической системы, стремящейся к глобальной финансовой монополии доллара.
16 июня, 16:01
Вольдемар Серкач
5700004
Демократия по американски!
16 июня, 17:32
VVlad128rr51
2400005
Рекомендуем
ДТП на 59 км автодороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе Воронежской области
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
РИА
Новости
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Лента
новостей
Певица Лолита Милявская
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Новую модификацию зенитного ракетного комплекса Сосна показали на видео
Новую модификацию зенитного ракетного комплекса "Сосна" показали на видео
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом "контракте"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Президент Польши Анджей Дуда
"Удар ниже пояса". Польский журналист пристыдил Дуду за слова о русских
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Совбез заявил об отсутствии оснований для остановки "Северного потока — 2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Адвокат сообщил о беспрецедентном давлении на суды по делу Кочаряна
11:45В Минпросвещения прокомментировали претензии к обновлению перечня учебников
11:44СМИ: у берегов Турции после крушения лодки погибли восемь мигрантов
11:43Иранские ядерщики ждут решения по сокращению обязательств в ядерной сделке
11:40ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
11:39В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи
11:39Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
11:38Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
11:37Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
11:32Премьер Молдавии представила нового министра экономики
11:31В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах
11:30Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
11:30Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
11:29Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
11:26В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
11:26Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"
11:25Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
11:25Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии
11:24Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
11:24Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития
Лента новостейМолния