Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Видеоагентство Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника. Судя по кадрам, снаряд прилетел в борт танка, после чего начался пожар. Люки машины были открыты, из-за чего можно предположить, что экипажу удалось эвакуироваться.

Маршал Хафтар в апреле этого года приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству силы начали ответную операцию "Вулкан гнева". Бои ведутся вблизи аэропорта и в разных районах города.

По данным ВОЗ, в результате конфликта вокруг Триполи погибло более 650 человек. Еще около 3,5 тысячи получили ранения.