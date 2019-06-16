Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника. Судя по кадрам, снаряд прилетел в борт танка, после чего начался пожар. Люки машины были открыты, из-за чего можно предположить, что экипажу удалось эвакуироваться.
Маршал Хафтар в апреле этого года приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству силы начали ответную операцию "Вулкан гнева". Бои ведутся вблизи аэропорта и в разных районах города.
По данным ВОЗ, в результате конфликта вокруг Триполи погибло более 650 человек. Еще около 3,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.