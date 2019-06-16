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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Еврокомиссар Хан и Майя Санду обсудили Соглашение об ассоциации с ЕС

Вчера, 15:29
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© AP Photo / Thierry CharlierКомиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан
Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан
© AP Photo / Thierry Charlier
Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и премьер Молдавии Майя Санду обсудили по телефону дальнейшую реализацию Соглашения об ассоциации республики с ЕС, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Еврокомиссар и молдавский премьер коротко обсудили повестку на ближайшее время в телефонном разговоре, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.
Здание Министерства иностранных дел РФ
15 июня, 17:49
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"Комиссар Хан и премьер Санду подтвердили взаимную приверженность усиленному и последовательному выполнению Соглашения об ассоциации с его глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли, полностью уважая его основополагающие принципы уважения верховенства закона и демократии", - сказано в сообщении.
Премьер Молдавии пригласила Хана в ближайшее время приехать в Кишинев, чтобы обсудить сотрудничество.
"Европейский союз готов работать с молдавским правительством. Власти Молдавии сразу получат помощь и поддержку ЕС, как только начнут работу на благо граждан, способствовать верховенству закона и обеспечивать плюрализм мнений в СМИ", — отмечается в пресс-релизе.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
15 июня, 10:35
Правительство Молдавии Майи Санду приступило к работе
1800012
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуЙоханнес ХанЕвросоюзМолдавияВ мире
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