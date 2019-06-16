МИД призвал россиян не посещать в Гонконге места проведения акций протеста

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. МИД РФ призвал россиян воздерживаться от посещения мест массового скопления людей в Гонконге, где проходят крупные акции протеста.

"КНР - В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Twitter.

В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, кроме как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек за беспорядки.

В субботу глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.