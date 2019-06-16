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РИА Новости

МИД призвал россиян не посещать в Гонконге места проведения акций протеста

Вчера, 15:12
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© REUTERS / Athit PerawongmethaАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
© REUTERS / Athit Perawongmetha
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. МИД РФ призвал россиян воздерживаться от посещения мест массового скопления людей в Гонконге, где проходят крупные акции протеста.
"КНР - В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Twitter.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
Вчера, 12:47
В Гонконге возобновилась многотысячная акция протеста
В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, кроме как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек за беспорядки.
В субботу глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.
Однако противники законопроекта в воскресенье днём вновь вышли на акцию протеста с требованием полностью отозвать пересмотр закона, а также требуют от главы администрации Кэрри Лэм извинений. Звучат и призывы к отставке.
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
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