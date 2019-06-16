Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоя

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн — РИА Новости. Сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без электричества.
Об этом сообщил в твиттере аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur. Компания обещает обновлять информацию.
Электричества нет уже почти три часа.
Как написала в твиттере национальная электроэнергетическая компания Уругвая, причиной отключения стал сбой в энергосети Аргентины.
В свою очередь, замминистра по гражданской защите Аргентины Даниэль Руссо сообщил телеканалу TN, что причина отключения электроэнергии пока не известна.
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Уругвайская компания указала также, что система постепенно восстанавливается.
"В ряде прибрежных городов уже есть электричество", — говорится в сообщении компании в твиттере.
В аэропортах Буэнос-Айреса Ezeiza и Aeroparque массовых сбоев не зафиксировано.
"Отключение электроэнергии затронуло отдельные незначительные сервисы аэропортов, но не повлияло на прибытие и отправление рейсов", — сообщил РИА Новости представитель компании Aeropuertas Argentina, управляющей аэропортами.
Национальная электроэнергетическая компания Уругвая (UTE) сообщила о постепенном восстановлении снабжения.