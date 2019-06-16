Участники митинга в поддержку журналиста Голунова приняли резолюцию

Участники митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве на проспекте Академика Сахарова завершился принятием резолюции, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Это очень важно, что несколько прошедших дней дали нам возможность посмотреть на себя, на нашу страну немного по-другому, с другой стороны. Мне кажется, после того, что произошло, мы живем уже в другой стране", - сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Митинг прошел под лозунгом "Закон и справедливость для всех". По итогам митинга участники поддержали резолюцию, которая включает в себя обращение к следственным органам с просьбой провести тщательную проверку дела Ивана Голунова, требование пересмотреть приговоры по 228-й статье УК РФ в отношении журналистов, гражданских активистов и общественных деятелей, а также обращение к Генпрокуратуре для выработки регламента взаимоотношений силовых структур с журналистским сообществом, включая освещение массовых мероприятий, особенно несанкционированных акций.

В сою очередь, председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал резолюцию митинга. "Сегодня мы увидели, как журналистское сообщество и неравнодушные граждане вышли на улицу, чтобы потребовать неукоснительного соблюдения законности и заявить о недопустимости злоупотребления полномочиями с целью оказать давление на свободу слова", - приводит его слова пресс-служба депутата.

По мнению парламентария, прецедент Голунова высветил масштабность проблемы чрезмерности наказаний и некорректных действий правоохранительных органов. Депутат добавил, что необходимо выработать решения, при необходимости - и на законодательном уровне, чтобы статью 228 перестали называть "народной".

Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников - до 20 тысяч человек. Отмечается, что властями приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения митинга.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.