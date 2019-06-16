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РИА Новости

Участники митинга в поддержку журналиста Голунова приняли резолюцию

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники митинга "За закон и справедливость" на проспекте Сахарова в Москве.
Участники митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве на проспекте Академика Сахарова завершился принятием резолюции, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Это очень важно, что несколько прошедших дней дали нам возможность посмотреть на себя, на нашу страну немного по-другому, с другой стороны. Мне кажется, после того, что произошло, мы живем уже в другой стране", - сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Участники митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве.
Вчера, 14:24
В Москве на митинг в поддержку Голунова пришли около 1,6 тысячи человек
Митинг прошел под лозунгом "Закон и справедливость для всех". По итогам митинга участники поддержали резолюцию, которая включает в себя обращение к следственным органам с просьбой провести тщательную проверку дела Ивана Голунова, требование пересмотреть приговоры по 228-й статье УК РФ в отношении журналистов, гражданских активистов и общественных деятелей, а также обращение к Генпрокуратуре для выработки регламента взаимоотношений силовых структур с журналистским сообществом, включая освещение массовых мероприятий, особенно несанкционированных акций.
В сою очередь, председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал резолюцию митинга. "Сегодня мы увидели, как журналистское сообщество и неравнодушные граждане вышли на улицу, чтобы потребовать неукоснительного соблюдения законности и заявить о недопустимости злоупотребления полномочиями с целью оказать давление на свободу слова", - приводит его слова пресс-служба депутата.
По мнению парламентария, прецедент Голунова высветил масштабность проблемы чрезмерности наказаний и некорректных действий правоохранительных органов. Депутат добавил, что необходимо выработать решения, при необходимости - и на законодательном уровне, чтобы статью 228 перестали называть "народной".
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников - до 20 тысяч человек. Отмечается, что властями приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения митинга.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
С чего журналягам какие-то привилегии? И каким-то активисткам, общественным деятелям? У них индульгенции с неба? Не трогайте меня- я пресса( активист-общественник) и могу торговать зельем? Всем одинаковые права и никаких различий независимо от бумаги на шее и надписи на пиджаке.
16 июня, 15:08
Common Cynic
100220145
Оперативники напоролись на идеальный шторм! Либеральный! Журналист! И не уптребляет!
16 июня, 15:12
VPVassya Pupkind
31620156
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