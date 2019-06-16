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РИА Новости

Актер Андрей Соколов планирует стать кандидатом на выборах в Мосгордуму

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Андрей Соколов
Актер Андрей Соколов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Андрей Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Актер Андрей Соколов подаст заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы, рассказала РИА Новости сотрудник его предвыборного штаба Софья Лебедева.
Как уточняется в пресс-релизе, в понедельник, 17 июня, Соколов подаст заявление по 43 избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня). Поддержать выдвижение Андрея придут его друзья и сторонники: Андрей Батурин, Михаил Владимиров, Нина Шацкая.
"Да, это не фейк, Андрей Соколов завтра подаст заявление", - сказала Лебедева.
Соколову 56 лет, он играл в фильмах "Палач", "Я остаюсь", "Маленькая Вера".
Нюта Федермессер, президент благотворительного фонда помощи хосписам Вера
15 июня, 12:32
Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму
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Андрей СоколовМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Я вас умоляю... Каждый должен заниматься своим делом. Политик должен быть политиком, а не актёром играющим роль политика.
16 июня, 17:32
ИМИлья Муромец
1110000
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