Актер Андрей Соколов планирует стать кандидатом на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Актер Андрей Соколов подаст заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы, рассказала РИА Новости сотрудник его предвыборного штаба Софья Лебедева.

Как уточняется в пресс-релизе, в понедельник, 17 июня, Соколов подаст заявление по 43 избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня). Поддержать выдвижение Андрея придут его друзья и сторонники: Андрей Батурин, Михаил Владимиров, Нина Шацкая.

"Да, это не фейк, Андрей Соколов завтра подаст заявление", - сказала Лебедева.