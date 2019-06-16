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РИА Новости

Памятник погибшим журналистам установят на Арбате

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев
Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Памятник погибшим журналистам установят на улице Арбат в Москве, рассказал председатель столичного Союза журналистов Павел Гусев на воскресном митинге.
Согласованный властями митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова проходит в воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова. Как сообщили РИА Новости в столичном ГУ МВД, в акции участвуют около 1,6 тысячи человек.
Участник митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве. 16 июня 2019
Вчера, 13:35
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
"Я вам хочу сказать, что с 1991 года больше 300 журналистов погибли в новой России. И в этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре - на Арбате. Мы бились за этот памятник - и этот памятник будет в Москве", - сказал Гусев.
Он добавил, что память о погибших журналистах должна быть увековечена. "Мы должны помнить об этих журналистах, мы не можем иначе. Мы должны помнить и о тех, кто сегодня еще за решеткой - журналисты. О тех, кто подвергается гонениям, мы должны помнить о каждом", - заключил председатель столичного Союза журналистов.
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников - до 20 тысяч человек. Отмечается, что власти приняли необходимые меры по обеспечению условий для проведения митинга.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.
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Павел ГусевМоскваОбщество
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