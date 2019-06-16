Памятник погибшим журналистам установят на Арбате

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Памятник погибшим журналистам установят на улице Арбат в Москве, рассказал председатель столичного Союза журналистов Павел Гусев на воскресном митинге.

Согласованный властями митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова проходит в воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова. Как сообщили РИА Новости в столичном ГУ МВД, в акции участвуют около 1,6 тысячи человек.

"Я вам хочу сказать, что с 1991 года больше 300 журналистов погибли в новой России. И в этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре - на Арбате. Мы бились за этот памятник - и этот памятник будет в Москве", - сказал Гусев.

Он добавил, что память о погибших журналистах должна быть увековечена. "Мы должны помнить об этих журналистах, мы не можем иначе. Мы должны помнить и о тех, кто сегодня еще за решеткой - журналисты. О тех, кто подвергается гонениям, мы должны помнить о каждом", - заключил председатель столичного Союза журналистов.

Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Предполагаемое количество участников - до 20 тысяч человек. Отмечается, что власти приняли необходимые меры по обеспечению условий для проведения митинга.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.