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РИА Новости

Песков прокомментировал обвинения США в адрес Ирана по ситуации с танкерами

Вчера, 14:32
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© AP Photo / IRIB News Agency via APПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© AP Photo / IRIB News Agency via AP
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы же не забыли пробирки с белым порошком (которые в 2003 году госсекретарь в США Колин Пауэлл показал в СБ ООН как доказательства якобы наличия ОМУ у Ирака, что впоследствии не подтвердилось - ред.). Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные. Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные в данном случае абсурдно", - сказал Песков в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Пробирка Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкеры
14 июня, 17:16
"Пробирка" Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкерыСША всем уже сказали, что Иран обязательно продолжит атаки в Оманском заливе. Надо полагать, видео, подтверждающее это, у них уже есть. Осталось только дождаться подходящих танкеров.
По его словам, "подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание".
В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы. В то же время армия Ирана (часть ВС страны) сообщала, что участвовала в спасательной операции после инцидента, отправив судно и вертолет на место ЧП.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
14 июня, 08:22
Эксперт оценил "доказательства" США причастности Ирана к атаке на танкеры США показали "доказательства" причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе – видео низкого качества. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин, все шито белыми нитками.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеДмитрий ПесковРоссияИранСШАВ мире
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