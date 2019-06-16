Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь никогда не ошибается

СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская область), 16 мая - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник святой Троицы по традиции совершил богослужение в Троице-Сергиевой лавре, поздравил верующих с "днем рождения Церкви" и рассказал, кто в ней имеет право на ошибки.
В воскресенье православные верующие вспоминают схождение Святого Духа на учеников Иисуса Христа. Событие произошло на пятидесятый день после Пасхи, поэтому праздник часто называют Пятидесятницей. Апостолы обрели дар разговаривать на разных языках и отправились нести слово Божие по всем миру. Считается, что с этого момента началась история христианской Церкви.
"Это день рождения Церкви, которая призвана передавать дар Святого Духа людям, которая призвана провозглашать Божию правду. Церкви, которая не может ошибаться в своей совокупности - не в отдельных людях, пусть даже иногда и очень известных, а именно в совокупности. Потому что через нее говорит и действует Дух Божий", - сказал предстоятель Русской церкви, обращаясь к верующим.
Он назвал праздник Троицы "днем особого оптимизма" и пожелал всем, кто приехал в воскресенье в Лавру, сохранить это светлое чувство как можно дольше.
На патриаршую литургию в Успенском соборе собралось несколько тысяч человек.