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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь никогда не ошибается

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкVII Рождественские парламентские встречи
VII Рождественские парламентские встречи
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕРГИЕВ ПОСАД (Московская область), 16 мая - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник святой Троицы по традиции совершил богослужение в Троице-Сергиевой лавре, поздравил верующих с "днем рождения Церкви" и рассказал, кто в ней имеет право на ошибки.
В воскресенье православные верующие вспоминают схождение Святого Духа на учеников Иисуса Христа. Событие произошло на пятидесятый день после Пасхи, поэтому праздник часто называют Пятидесятницей. Апостолы обрели дар разговаривать на разных языках и отправились нести слово Божие по всем миру. Считается, что с этого момента началась история христианской Церкви.
"Это день рождения Церкви, которая призвана передавать дар Святого Духа людям, которая призвана провозглашать Божию правду. Церкви, которая не может ошибаться в своей совокупности - не в отдельных людях, пусть даже иногда и очень известных, а именно в совокупности. Потому что через нее говорит и действует Дух Божий", - сказал предстоятель Русской церкви, обращаясь к верующим.
Он назвал праздник Троицы "днем особого оптимизма" и пожелал всем, кто приехал в воскресенье в Лавру, сохранить это светлое чувство как можно дольше.
На патриаршую литургию в Успенском соборе собралось несколько тысяч человек.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
Популярные комментарии
"...церковь не может ошибаться" - типа церковь всегда права.... А как же пьяные попы за рулём своих авто? - сколько таких случаев было - это правильно? А ещё вот недавно было: в Сергиевом Посаде в Лавре один поп зарезал другого - пожертвование не поделили - это как, правильно? Они непогрешимы и неприкасаемы?
16 июня, 15:04
Т Татьяна Д
1202203
Очередная догма..церковь типа всегда права и не делает ошибок ...а как же про сквер и строительство церкви вынуждены признать что это тоже ошибка или как...
16 июня, 14:35
сергей гриньков
1120003
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