Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь никогда не ошибается

"Это день рождения Церкви, которая призвана передавать дар Святого Духа людям, которая призвана провозглашать Божию правду. Церкви, которая не может ошибаться в своей совокупности - не в отдельных людях, пусть даже иногда и очень известных, а именно в совокупности. Потому что через нее говорит и действует Дух Божий", - сказал предстоятель Русской церкви, обращаясь к верующим.