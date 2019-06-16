Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы в Донбассе

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном правительству Украины населенном пункте Золотое-5.

В отчете отмечено, что наблюдателям 13 июня показали три разбитых окна.

"Они видели свежее отверстие в обоих стеклах окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующее свежее отверстие в косяке с противоположной стороны коридора", — отметили в ОБСЕ.

По данным наблюдателей, ближайшие позиции вооруженных формирований расположены на расстоянии около 700 метров к северу от школы.

Министр иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что первый замглавы СММ Марк Этерингтон планирует ознакомиться с ситуацией на участке разведения сил у Станицы Луганской.

Полпред уточнил, что первый замглавы миссии намерен посетить и район участка разведения сил у населенного пункта Золотое.