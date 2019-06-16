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РИА Новости

Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы в Донбассе

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в Донецкой области
Наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном правительству Украины населенном пункте Золотое-5.
В отчете отмечено, что наблюдателям 13 июня показали три разбитых окна.
"Они видели свежее отверстие в обоих стеклах окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующее свежее отверстие в косяке с противоположной стороны коридора", — отметили в ОБСЕ.
По данным наблюдателей, ближайшие позиции вооруженных формирований расположены на расстоянии около 700 метров к северу от школы.
Министр иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что первый замглавы СММ Марк Этерингтон планирует ознакомиться с ситуацией на участке разведения сил у Станицы Луганской.
Полпред уточнил, что первый замглавы миссии намерен посетить и район участка разведения сил у населенного пункта Золотое.
По его словам, Этерингтон также выразил готовность ознакомиться с последствиями обстрелов со стороны украинских силовиков жилого массива в Золотом-5, где на текущей неделе были повреждены жилые дома, здание школы и другие объекты инфраструктуры.
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