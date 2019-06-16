Песков рассказал о подходах Путина в отношении Украины

Он напомнил о словах Путина о том, что лучшим критерием для него будет понимание подходов нового президента Владимира Зеленского к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений.

Также он добавил, что у Кремля есть ожидания сдержанного оптимизма, однако понимания, что будет дальше происходить в Киеве, сейчас не существует.