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РИА Новости

Песков рассказал о подходах Путина в отношении Украины

Вчера, 14:27
11275
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил о словах Путина о том, что лучшим критерием для него будет понимание подходов нового президента Владимира Зеленского к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений.
"Это, во-первых, в целом недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться", — сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Также он добавил, что у Кремля есть ожидания сдержанного оптимизма, однако понимания, что будет дальше происходить в Киеве, сейчас не существует.
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
В 404-й прочно укоренился национал-фашизм. И так просто, новой попандопуле, так просто никто не даст "помириться" с Россией. Куда девать тысячи нациков, куда девать не так просто взращённую русофобию и пр.? О новая попандопула - дитё беспомощное и управляемое.
16 июня, 15:42
nico1949bis
2800004
с кем мирится то ? с укрофашистами призывающих "москоляку на гиляку" ?это не мы скакали по улицам и я не желаю иметь что то общее с бандеровцами !
16 июня, 16:10
Коля Иванов
2200001
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