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РИА Новости

Собственники газозаправок Симферополя опасаются возможной остановки работы

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпром"
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Газпром
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Собственники автогазонаполнительных станций (АГНКС) Симферополя в обращении к властям предупредили, что их работа может быть приостановлена из-за долгов. В городском автопредприятии, в свою очередь, заявили, что для выплат не хватает средств.
В письме, которое есть в распоряжении РИА Новости, собственники трех заправочных комплексов сообщили, что из-за накопленных долгов за газ одна АГНКС уже остановлена, две другие получили предписания (от поставщика газа) об остановке работы до конца июня.
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"Суммарная задолженность за поставленный компримированный газ по состоянию на 01.06.2019 составляет 22 млн. 644 тыс. 637,84 рублей", - говорится в обращении.
По мнению собственников, эта ситуация может привести к полной остановке заправки автобусов на этих предприятиях.
Автобусы большой вместимости на газомоторном топливе ранее были закуплены для работы в Симферополе по лизингу и договору с ГТЛК. На городские маршруты ежедневно выходит до 120 единиц автобусов, находящихся в ведении МУП "Горавтотранс", они перевозят основную часть пассажиров. Согласно подписанным договорам, автобусы заправляются в Симферополе на четырех автогазонаполнительных газовых станциях (АГНКС), при этом 100 единиц обслуживаются на трех частных станциях, 20 единиц - на комплексе ГУП "Черноморнефтегаз".
Директор МУП "Горавтотранс" Денис Майоров заявил в комментарии РИА Новости, что для выплат за заправленный газ предприятию не хватает средств.
Собственники заявили, что намерены обратиться за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову.
Комментариями властей РИА Новости пока не располагает.
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