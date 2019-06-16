Собственники газозаправок Симферополя опасаются возможной остановки работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Собственники автогазонаполнительных станций (АГНКС) Симферополя в обращении к властям предупредили, что их работа может быть приостановлена из-за долгов. В городском автопредприятии, в свою очередь, заявили, что для выплат не хватает средств.

В письме, которое есть в распоряжении РИА Новости, собственники трех заправочных комплексов сообщили, что из-за накопленных долгов за газ одна АГНКС уже остановлена, две другие получили предписания (от поставщика газа) об остановке работы до конца июня.

"Суммарная задолженность за поставленный компримированный газ по состоянию на 01.06.2019 составляет 22 млн. 644 тыс. 637,84 рублей", - говорится в обращении.

По мнению собственников, эта ситуация может привести к полной остановке заправки автобусов на этих предприятиях.

Автобусы большой вместимости на газомоторном топливе ранее были закуплены для работы в Симферополе по лизингу и договору с ГТЛК. На городские маршруты ежедневно выходит до 120 единиц автобусов, находящихся в ведении МУП "Горавтотранс", они перевозят основную часть пассажиров. Согласно подписанным договорам, автобусы заправляются в Симферополе на четырех автогазонаполнительных газовых станциях (АГНКС), при этом 100 единиц обслуживаются на трех частных станциях, 20 единиц - на комплексе ГУП "Черноморнефтегаз".

Директор МУП "Горавтотранс" Денис Майоров заявил в комментарии РИА Новости, что для выплат за заправленный газ предприятию не хватает средств.

Собственники заявили, что намерены обратиться за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову.