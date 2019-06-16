В Киеве завели дело после взрыва в гараже

Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019

КИЕВ, 16 июн - РИА Новости. Украинская полиция возбудила дело о нарушении правил безопасности после взрыва в гараже в Киеве.

Вечером в субботу взрыв произошел в одном из гаражей Киева во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневской, 16. Правоохранители сообщили, что пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.