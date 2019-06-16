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РИА Новости

В Киеве завели дело после взрыва в гараже

Вчера, 14:00
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© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
© Фото : ДСНС України
КИЕВ, 16 июн - РИА Новости. Украинская полиция возбудила дело о нарушении правил безопасности после взрыва в гараже в Киеве.
Вечером в субботу взрыв произошел в одном из гаражей Киева во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневской, 16. Правоохранители сообщили, что пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.
"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.
Следователи осмотрели место происшествия и установили, что взрыв мог произойти при утечке газа в одном из гаражей.
Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
Вчера, 13:13
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
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