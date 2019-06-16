Под Саратовом сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

САРАТОВ, 16 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Балаково Саратовской области начала проверку после нападения сбежавшей из вольера цирковой медведицы на двух прохожих, сообщает областной главк МВД. Двое мужчин с травмами находятся в больнице, отметили в областном Минздраве.

"Вчера около 19:30 (18:30 мск) на 68-летнего гражданина, проходившего мимо одного из гаражей ГСК "Металлист", набросился бурый медведь, который, повалив его на землю, нанес ему рваные и укушенные раны. Проходивший рядом 28-летний гражданин пытался отогнать животное, но медведь также напал на него, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся в ближайших зарослях травы", — говорится в сообщении главка МВД.

Хозяином медведицы оказался 32-летний житель Балаково, который рассказал полицейским, что до мая этого года работал в пензенском цирке "Союз-концерт" дрессировщиком вместе с медведицей по клике Майя. По его словам, медведица была куплена в 2014 году в Новошахтинске.

"В перерывах между гастролями медведь содержался в вольере в принадлежащем ему гараже ГСК "Металлист". По данному факту в настоящее время проводится проверка, рядом с вольером, в котором содержится животное, выставлен пост охраны из числа сотрудников полиции", — отмечается в сообщении.

Начальник областной службы спасения Юрий Юрин рассказал РИА Новости, что медведица сбежала из вольера, оборудованного в гараже, но при помощи хозяина ее затолкали обратно в гараж. "Спасатели, сотрудники полиции держали подпертой бревнами дверь, пока она не успокоится. На данный момент медведица в вольере на цепи, ситуация полностью под контролем", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что хозяин медведицы планировал передать ее в Курский заповедник, но пока этот процесс приостановлен в связи с происшествием.