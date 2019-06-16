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РИА Новости

Песков: от США не поступало инициатив по возможной встрече Путина и Трампа

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. От США не поступало инициатив по возможной встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, но Кремль готов обсудить ее проведение до начала саммита G20 в Осаке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
"Это может быть даже канун, канун начала "двадцатки", но, по крайней мере сейчас, мы можем констатировать, что до сих пор каких-то инициатив не было с американской стороны", - сказал он, отвечая на вопрос о том, существует ли какой-либо "час икс" для возможности организации полноформатной встречи лидеров РФ и США.
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Ранее Песков сообщал, что Путин и Трамп будут иметь возможность кратко переговорить "на ногах" во время саммита G20 в Осаке.
"Здесь, наверно, надо очень внимательно просто следить за нюансами, потому что Трамп говорит: я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами. Может быть, он имеет в виду такие проходные встречи, что называется, как дипломаты говорят, "на ногах". Но это, конечно, не полноформатная встреча, и обсудить тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так не удастся", - отметил Песков.
Главы двух государств впервые увиделись на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Впоследствии прошла двусторонняя встреча в Хельсинки, а также состоялась короткая беседа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года.
Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.
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