В Якутии огонь уничтожил свыше 80 тысяч гектаров леса

ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Огонь в Якутии уничтожил свыше 80 тысяч гектаров леса, ведутся работы по тушению восьми лесных пожаров, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

В ведомстве отметили, что на 16 июня в республике ведутся работы по тушению восьми лесных пожаров на общей площади 94,5 гектара.

Действующих пожаров в регионе семь, в том числе в Якутске, Верхоянском, Нюрбинском, Олекминском, Томпонском и Усть-Алданском районах. Локализован один лесной пожар в Олекминском районе.

"Общая площадь, пройденная огнем, составила 114 355 гектаров, из них лесной площади – 87 356 гектаров, нелесной – 26 999 гектаров", - рассказали в пресс-службе.

На тушение пожаров привлечены 136 человек, задействовано 12 единиц техники.

"Предварительная причина возгораний в Нюрбинском, Олекминском, Томпонском, Усть-Алданском районах – сухие грозы, в Якутске — по вине населения, в Верхоянском улусе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий", - установили экологи.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 66 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Томпонском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском и Усть-Майском районах.