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РИА Новости

В Якутии огонь уничтожил свыше 80 тысяч гектаров леса

Вчера, 13:35
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© Фото : пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйстваЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии
© Фото : пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства
Лесной пожар в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 июн – РИА Новости. Огонь в Якутии уничтожил свыше 80 тысяч гектаров леса, ведутся работы по тушению восьми лесных пожаров, сообщает пресс-служба минэкологии республики.
В ведомстве отметили, что на 16 июня в республике ведутся работы по тушению восьми лесных пожаров на общей площади 94,5 гектара.
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Действующих пожаров в регионе семь, в том числе в Якутске, Верхоянском, Нюрбинском, Олекминском, Томпонском и Усть-Алданском районах. Локализован один лесной пожар в Олекминском районе.
"Общая площадь, пройденная огнем, составила 114 355 гектаров, из них лесной площади – 87 356 гектаров, нелесной – 26 999 гектаров", - рассказали в пресс-службе.
На тушение пожаров привлечены 136 человек, задействовано 12 единиц техники.
"Предварительная причина возгораний в Нюрбинском, Олекминском, Томпонском, Усть-Алданском районах – сухие грозы, в Якутске — по вине населения, в Верхоянском улусе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий", - установили экологи.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 66 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Томпонском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском и Усть-Майском районах.
Ранее сообщалось, что материалы прокурорской проверки по факту пожаров в Верхоянском районе Якутии, где введен режим ЧС, направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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