В Минвостокразвития сообщили число проектов в ТОРах с китайским участием

Один из старейших маяков на Дальнем Востоке России Токаревский маяк во Владивостоке. Архивное фото

Один из старейших маяков на Дальнем Востоке России Токаревский маяк во Владивостоке

ХАРБИН (Китай), 16 июн – РИА Новости. Число проектов, реализуемых в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в свободном порту Владивосток (СПВ), скоро достигнет 80, заявила РИА Новости в воскресенье директор департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Светлана Утяшева.

"Интерес именно партнеров из Китая постоянно растет, уже реализуется 45 проектов с китайскими инвестициями (в ТОРах и СПВ), с 35 сейчас еще в стадии сопровождения, то есть мы им оказываем различную консультативную помощь, рассказываем, как вести бизнес на Дальнем Востоке и сопровождаем их до получения статуса резидента", - рассказала Утяшева.

При этом, отвечая на вопрос о том, не создает ли присутствие китайского бизнеса в ТОРах и СПВ конкуренции и сложностей для российских инвесторов и компаний, она ответила, что нет.