Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T13:27Z
https://ria.ru/20190616/1555608887.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155496/06/1554960697_0:277:3150:2048_1036x0_80_0_0_e3681ca0f05cf12dd72cbf3b52d6aeee.jpg
РИА Новости

В Минвостокразвития сообщили число проектов в ТОРах с китайским участием

Вчера, 13:27
671
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОдин из старейших маяков на Дальнем Востоке России Токаревский маяк во Владивостоке
Один из старейших маяков на Дальнем Востоке России Токаревский маяк во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Один из старейших маяков на Дальнем Востоке России Токаревский маяк во Владивостоке. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 16 июн – РИА Новости. Число проектов, реализуемых в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в свободном порту Владивосток (СПВ), скоро достигнет 80, заявила РИА Новости в воскресенье директор департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Светлана Утяшева.
"Интерес именно партнеров из Китая постоянно растет, уже реализуется 45 проектов с китайскими инвестициями (в ТОРах и СПВ), с 35 сейчас еще в стадии сопровождения, то есть мы им оказываем различную консультативную помощь, рассказываем, как вести бизнес на Дальнем Востоке и сопровождаем их до получения статуса резидента", - рассказала Утяшева.
Разгрузка мусора
14 июня, 09:07
В ТОР "Хабаровск" построят завод по переработке ТБО за 125 млн рублей
При этом, отвечая на вопрос о том, не создает ли присутствие китайского бизнеса в ТОРах и СПВ конкуренции и сложностей для российских инвесторов и компаний, она ответила, что нет.
"Как правило, китайские партнеры заходят всегда в партнерстве с российскими компаниями, как любой партнер из АТР, они в чистом виде не заходят, то есть они сначала смотрят, как ведут бизнес российские компании и уже работают в партнерстве с ними. Поэтому мы не видим, и бизнес говорит о том, что нет никаких препятствий для осуществления инвестиций. Наоборот, все приветствуют", - отметила она.
Рабочий на строительстве подстанции
4 июня, 09:11
В Хабаровском крае начали строить ЛЭП для резидентов ТОР
401014
Обсудить 0
Дальний ВостокКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Китайские инвесторы заинтересовались проектом технопарка на острове Русский
РИА
Новости
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Газпром
Собственники газозаправок Симферополя опасаются возможной остановки работы
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Совбез заявил об отсутствии оснований для остановки "Северного потока — 2"
Газовый терминал в Свиноуйсьце
Зачем поляки превращают страну в газовый баллон
Лента
новостей
Порт города Мумбаи, Индия
Индия вводит пошлины на американские товары
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
VII Рождественские парламентские встречи
Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь никогда не ошибается
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) во время праздника Изге Болгар Жыены, посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, в городе Болгаре
Муфтии рассказали о главной цели для российских мусульман
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Песков прокомментировал обвинения США в адрес Ирана по ситуации с танкерами
Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал о подходах Путина в отношении Украины
Новую модификацию зенитного ракетного комплекса Сосна показали на видео
Новую модификацию зенитного ракетного комплекса "Сосна" показали на видео
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Адвокат сообщил о беспрецедентном давлении на суды по делу Кочаряна
11:45В Минпросвещения прокомментировали претензии к обновлению перечня учебников
11:44СМИ: у берегов Турции после крушения лодки погибли восемь мигрантов
11:43Иранские ядерщики ждут решения по сокращению обязательств в ядерной сделке
11:40ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
11:39В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи
11:39Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
11:38Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
11:37Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
11:32Премьер Молдавии представила нового министра экономики
11:31В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах
11:30Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
11:30Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
11:29Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
11:26В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
11:26Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"
11:25Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
11:25Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии
11:24Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
11:24Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития
Лента новостейМолния