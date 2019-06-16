Константинопольский планирует снять сериал про современного Чичикова

СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Режиссер Григорий Константинопольский работает над сериалом "Мертвые души", где действие перенесено в наше время, об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках фестиваля "Кинотавр".

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. В конкурсной программе накануне показали фильм Константинопольского "Гроза" по одноименной пьесе Александра Островского, где действие так же перенесено в наше время.

"Я сейчас работаю над современными "Мертвыми душами", мы хотим сделать четырехсерийный сериал про современного Чичикова", - сказал на пресс-конференции Константинопольский.