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РИА Новости
Культура

Константинопольский планирует снять сериал про современного Чичикова

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Григорий Константинопольский перед премьерным показом своего фильма "Русский бес"
Режиссер Григорий Константинопольский перед премьерным показом своего фильма Русский бес
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Режиссер Григорий Константинопольский работает над сериалом "Мертвые души", где действие перенесено в наше время, об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках фестиваля "Кинотавр".
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. В конкурсной программе накануне показали фильм Константинопольского "Гроза" по одноименной пьесе Александра Островского, где действие так же перенесено в наше время.
"Я сейчас работаю над современными "Мертвыми душами", мы хотим сделать четырехсерийный сериал про современного Чичикова", - сказал на пресс-конференции Константинопольский.
Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
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