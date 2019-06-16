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РИА Новости

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве
Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Об этом указано в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Это связано с угрозой возникновения природных пожаров в столичном регионе.
"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Предупреждение действует в течение суток начиная с 21:00 воскресенья.
Днем в Москве и области будет облачно, с прояснениями, в Подмосковье возможен небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 25 градусов, в области — до 26.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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Обсудить 11
МоскваОбщество
Популярные комментарии
А в остальной стране какие уровни есть? Хотя на остальную страну скорее всего пофиг
16 июня, 13:36
Михаил Климов
16200010
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