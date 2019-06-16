В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Об этом указано в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Это связано с угрозой возникновения природных пожаров в столичном регионе.
"Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Предупреждение действует в течение суток начиная с 21:00 воскресенья.
Днем в Москве и области будет облачно, с прояснениями, в Подмосковье возможен небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 25 градусов, в области — до 26.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды