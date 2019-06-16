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РИА Новости

Китайские инвесторы заинтересовались проектом технопарка на острове Русский

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ХАРБИН (Китай), 16 июн – РИА Новости. Китайские инвесторы интересуются участием в проекте технопарка на острове Русский в Приморье, заявила РИА Новости в воскресенье директор департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Светлана Утяшева.
"Большой интерес китайские партнеры проявляют к участию (в проектах – ред.) в области высоких технологий. У нас по поручению президента на острове Русский будут созданы инжиниринговые центры, и наши крупные госкомпании, включая "Роснефть", "Вертолеты России", "Роснано", они все создают инжиниринговые центры, и до 2022 года будет создан технопарк, где инвесторам также можно будет организовывать стартапы, китайские партнеры тоже интересуются", - рассказала Утяшева.
Она подчеркнула, что "потенциал для сотрудничества огромный".
Президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума 2018 года дал поручение правительству о проработке вопроса создания технопарка на острове Русский. Доклад по выполнению поручения должен быть представлен до 1 августа 2019 года.
Остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
12 октября 2018, 11:21
Правительство проработает вопрос создания технопарка на острове Русский
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