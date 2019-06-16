Китайские инвесторы заинтересовались проектом технопарка на острове Русский

"Большой интерес китайские партнеры проявляют к участию (в проектах – ред.) в области высоких технологий. У нас по поручению президента на острове Русский будут созданы инжиниринговые центры, и наши крупные госкомпании, включая "Роснефть", "Вертолеты России", "Роснано", они все создают инжиниринговые центры, и до 2022 года будет создан технопарк, где инвесторам также можно будет организовывать стартапы, китайские партнеры тоже интересуются", - рассказала Утяшева.