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РИА Новости

Стали известны подробности взрыва в центре Киева

Вчера, 13:13
124010
© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
© Фото : ДСНС України
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала подробности происшествия в Шевченковском районе в центре Киева.
В гараже, находившемся на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской, взорвался газ. Как уточнили в ведомстве, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.
Разрушены три гаража, повреждены газопровод и четыре автомобиля, в соседних домах выбиты окна и стекла.
Сотрудники спасательных служб уже разобрали завалы. В работах участвовали 70 человек, привлекалось девять единиц техники, добавили в ГосЧС.
Причины происшествия устанавливаются.
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КиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хорошо что без жертв!
16 июня, 13:34
Михаил Климов
3710003
В России по 100 раз на день такое - и что?
16 июня, 14:30
ssonnytim
2101334
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