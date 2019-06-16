Стали известны подробности взрыва в центре Киева

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала подробности происшествия в Шевченковском районе в центре Киева.
В гараже, находившемся на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской, взорвался газ. Как уточнили в ведомстве, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.
Разрушены три гаража, повреждены газопровод и четыре автомобиля, в соседних домах выбиты окна и стекла.
Сотрудники спасательных служб уже разобрали завалы. В работах участвовали 70 человек, привлекалось девять единиц техники, добавили в ГосЧС.
Причины происшествия устанавливаются.