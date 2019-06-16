Стали известны подробности взрыва в центре Киева

Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала подробности происшествия в Шевченковском районе в центре Киева.

В гараже, находившемся на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской, взорвался газ. Как уточнили в ведомстве , жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

Разрушены три гаража, повреждены газопровод и четыре автомобиля, в соседних домах выбиты окна и стекла.

Сотрудники спасательных служб уже разобрали завалы. В работах участвовали 70 человек, привлекалось девять единиц техники, добавили в ГосЧС.