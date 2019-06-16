Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Артистка отметила, что может себе позволить бокал шампанского и "все, что хочет", но только после того, как отработает концертный день. Она добавила, что ее программа гораздо сложнее, чем выступления многих других артистов "под фанеру".
"У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма", — заявила она в эфире НТВ.
Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом. С 2003-го выступает с сольными проектами.