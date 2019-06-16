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РИА Новости

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Артистка отметила, что может себе позволить бокал шампанского и "все, что хочет", но только после того, как отработает концертный день. Она добавила, что ее программа гораздо сложнее, чем выступления многих других артистов "под фанеру".
"У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма", — заявила она в эфире НТВ.
Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом. С 2003-го выступает с сольными проектами.
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
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9817481020219
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Шоу-бизнес
Популярные комментарии
Судя по ее лицу там литровый бокал водки!
16 июня, 14:07
Максим Молчун
49172009
Четвертая стадия алкоголизма, она такая - бокал шампанского и ходишь сутки под кайфом! Спалилась, Настена!
16 июня, 13:30
Голохвастов Анатолий
28192008
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