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РИА Новости
Культура

Режиссер Быков рассказал, что снял фильм про отношения, устав от политики

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Юрий Быков
Режиссер Юрий Быков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Юрий Быков. Архивное фото
СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Режиссер Юрий Быков рассказал, что снял фильм "Сторож" про человеческие отношения, так как устал от политики.
Быков – режиссер ставших популярными фильмов "Дурак", "Майор", "Завод" и сериала "Спящие". Новый фильм Быкова "Сторож" накануне показали в конкурсной программе кинофестиваля "Кинотавр". Картина рассказывает о мужчине-отшельнике, который пытается помочь семейной паре в бегах. Роль сторожа Влада исполнил сам Быков. Выход фильма в прокат запланирован на осень.
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"Я хотел сделать картину, в которой были бы просто человеческие взаимоотношения. Я хотел бы сделать паузу в противопоставлении себя системе, не хочу раньше времени сгореть. У меня в первых картинах "Дурак", "Майор" было топливо - ненависть, но на этом топливе уже невозможно двигаться. Люди начинают прикалываться, что я треплю чиновников за усы, но я все-таки не политик, а художник", - сказал Быков на пресс-конференции.
Режиссер признался, что он "устал от политики", она его "окончательно измучила". "При этом я не могу сказать, что аполитичен. Но то количество эмоций и сил, которые я потратил на предыдущие фильмы, меня выпотрошило", - отметил Быков.
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
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