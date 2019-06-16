Режиссер Быков рассказал, что снял фильм про отношения, устав от политики

СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Режиссер Юрий Быков рассказал, что снял фильм "Сторож" про человеческие отношения, так как устал от политики.

Быков – режиссер ставших популярными фильмов "Дурак", "Майор", "Завод" и сериала "Спящие". Новый фильм Быкова "Сторож" накануне показали в конкурсной программе кинофестиваля "Кинотавр". Картина рассказывает о мужчине-отшельнике, который пытается помочь семейной паре в бегах. Роль сторожа Влада исполнил сам Быков. Выход фильма в прокат запланирован на осень.

"Я хотел сделать картину, в которой были бы просто человеческие взаимоотношения. Я хотел бы сделать паузу в противопоставлении себя системе, не хочу раньше времени сгореть. У меня в первых картинах "Дурак", "Майор" было топливо - ненависть, но на этом топливе уже невозможно двигаться. Люди начинают прикалываться, что я треплю чиновников за усы, но я все-таки не политик, а художник", - сказал Быков на пресс-конференции.

Режиссер признался, что он "устал от политики", она его "окончательно измучила". "При этом я не могу сказать, что аполитичен. Но то количество эмоций и сил, которые я потратил на предыдущие фильмы, меня выпотрошило", - отметил Быков.