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РИА Новости

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Вчера, 12:44
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© AFP 2019 / Jack GuezПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара
© AFP 2019 / Jack Guez
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн — РИА Новости. Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Разбирательства продолжались четыре года, Нетаньяху заключила сделку со следствием. В обмен на признание вины ей переквалифицировали обвинение с мошенничества на "преднамеренное использование ошибки другого лица".
В бюджет будет возвращено 55 тысяч шекелей (около 15 тысяч долларов).
Помимо этого, у Сары Нетаньяху появляется запись о судимости в личном деле и угроза истребования со стороны государства еще 175 тысяч шекелей в рамках административного судопроизводства.
Основанием для юридического преследования Сары Нетаньяху стали заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства при наличии там штатного повара и иного обслуживающего персонала. Ущерб следствие оценивало примерно в 100 тысяч долларов.
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