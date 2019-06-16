Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн — РИА Новости. Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания " Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания " Кан ".

Разбирательства продолжались четыре года, Нетаньяху заключила сделку со следствием. В обмен на признание вины ей переквалифицировали обвинение с мошенничества на "преднамеренное использование ошибки другого лица".

В бюджет будет возвращено 55 тысяч шекелей (около 15 тысяч долларов).

Помимо этого, у Сары Нетаньяху появляется запись о судимости в личном деле и угроза истребования со стороны государства еще 175 тысяч шекелей в рамках административного судопроизводства.