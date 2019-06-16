Новую модификацию зенитного ракетного комплекса "Сосна" показали на видео

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Телеканал " Телеканал " Звезда " показал управляемый зенитный ракетный комплекс "Сосна", который продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

ЗРК "Сосна" будет представлен в новейшей конфигурации на шасси БМП-3. Разработчики комплекса отмечают его универсальность — "Сосна" работает и днем и ночью в любых метеоусловиях.

Двенадцать транспортно-пусковых контейнеров могут располагаться не только на шасси БМП-3: ЗРК приспособлен и для шасси БТР-82А, и даже для шасси гусеничного тягача МТЛБ. Экипаж состоит из двух человек — механика-водителя и оператора-наводчика.

Заместитель технического директора АО "КБточмаш имени Нудельмана" Владимир Уклеев отметил, что машина ведет обнаружение и наведение в оптическом диапазоне, поэтому незаметна для РЛС противника.

Комплекс прошел все госиспытания. Создатели "Сосны" рассчитывают, что оружие попадет в программу гособоронзаказа уже в этом году.

"Сосна" отличается высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции. Кроме того, ЗРК обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.