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РИА Новости

Новую модификацию зенитного ракетного комплекса "Сосна" показали на видео

Вчера, 12:39
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Телеканал "Звезда" показал управляемый зенитный ракетный комплекс "Сосна", который продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
ЗРК "Сосна" будет представлен в новейшей конфигурации на шасси БМП-3. Разработчики комплекса отмечают его универсальность — "Сосна" работает и днем и ночью в любых метеоусловиях.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Сосна" на форуме "Армия-2018"
Зенитный ракетный комплекс Сосна на форуме Армия-2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитный ракетный комплекс "Сосна" на форуме "Армия-2018"
Двенадцать транспортно-пусковых контейнеров могут располагаться не только на шасси БМП-3: ЗРК приспособлен и для шасси БТР-82А, и даже для шасси гусеничного тягача МТЛБ. Экипаж состоит из двух человек — механика-водителя и оператора-наводчика.
Заместитель технического директора АО "КБточмаш имени Нудельмана" Владимир Уклеев отметил, что машина ведет обнаружение и наведение в оптическом диапазоне, поэтому незаметна для РЛС противника.
Комплекс прошел все госиспытания. Создатели "Сосны" рассчитывают, что оружие попадет в программу гособоронзаказа уже в этом году.
"Сосна" отличается высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции. Кроме того, ЗРК обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.
Форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.
ЗРК Сосна на Международном военно-техническом форуме Армия-2018
29 марта, 09:15
Новейший ЗРК "Сосна" успешно прошел госиспытания
409185249
Обсудить 21
Сосна (ракетный комплекс)ПатриотБМП-3Безопасность
Популярные комментарии
в рамках государства это терпимые расходы, поверьте за границу денег у нас куда больше выводят все кому не лень. далеко ходить не нужно, у моего начальника на работе студия в черногории, у знакомого квартира в болгарии, в инсте я подписан на женщину, продавшую в 2000е годы квартиру в Москве и купившую кондо в Таиланде. То есть выводят деньги из России не только олигархи, а все кому не лень. Что ж Вы на них не злитесь?
16 июня, 13:47
Просто Человек
4500004
пояса готов ещё затянуть?
16 июня, 13:36
Михаил Климов
9100034
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