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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Опрос о строительстве храма в Екатеринбурге планируют провести в сентябре

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Жилые дома в центре города Екатеринбурга. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Опрос о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, предположительно, пройдет 14-15 сентября, сообщил РИА Новости председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин.
В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что отказывается от строительства собора святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста.
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Акции протеста против строительства храма на месте сквера проходили в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения горожан по возможным площадкам для храма.
"Опрос населения по вопросу места для храма будет проведен в сентябре, предварительно, 14-15 сентября. Дата выбрана не случайно, так как в это время можно опросить наибольшее количество людей – все уже вернутся из отпусков, с дач. Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос", – сказал агентству Володин.
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