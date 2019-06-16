Опрос о строительстве храма в Екатеринбурге планируют провести в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Опрос о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, предположительно, пройдет 14-15 сентября, сообщил РИА Новости председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин.

В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что отказывается от строительства собора святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста.

Акции протеста против строительства храма на месте сквера проходили в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения горожан по возможным площадкам для храма.