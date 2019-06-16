Опрос о строительстве храма в Екатеринбурге планируют провести в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Опрос о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, предположительно, пройдет 14-15 сентября, сообщил РИА Новости председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин.
В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что отказывается от строительства собора святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста.
Акции протеста против строительства храма на месте сквера проходили в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения горожан по возможным площадкам для храма.
"Опрос населения по вопросу места для храма будет проведен в сентябре, предварительно, 14-15 сентября. Дата выбрана не случайно, так как в это время можно опросить наибольшее количество людей – все уже вернутся из отпусков, с дач. Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос", – сказал агентству Володин.