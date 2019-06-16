Эксперт прокомментировал полемику Трампа и NYT

"Это в США достаточно распространенное явление, Трамп тут далеко не первый и, видимо, не последний лидер. И я мог бы в качестве примера привести действия американских спецслужб, к примеру, во время войны во Вьетнаме, когда очень многие операции там проводились без ведома официального Вашингтона - высшего американского военно-политического руководства. Ну и сейчас все это называется глубинное государство (deep state), и это глубинное государство явно в неоднозначных отношениях с нынешним американским президентом", - сказал эксперт.