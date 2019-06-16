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РИА Новости

Эксперт прокомментировал полемику Трампа и NYT

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полемика президента США Дональда Трампа и газеты NYT по публикации о возможных кибератаках на энергосистемы России - это часть развертывающейся предвыборной кампании, заявил РИА Новости глава Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, эксперт РСМД Владимир Батюк.
Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Соответствующую статью со ссылкой на источники в правительстве США NYT опубликовала несколькими часами ранее.
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Батюк отметил, что сам он не специалист по кибератакам, но что касается тех или иных спецопераций, то вполне может быть, что Трампа могли и не информировать об их проведении.
"Это в США достаточно распространенное явление, Трамп тут далеко не первый и, видимо, не последний лидер. И я мог бы в качестве примера привести действия американских спецслужб, к примеру, во время войны во Вьетнаме, когда очень многие операции там проводились без ведома официального Вашингтона - высшего американского военно-политического руководства. Ну и сейчас все это называется глубинное государство (deep state), и это глубинное государство явно в неоднозначных отношениях с нынешним американским президентом", - сказал эксперт.
По его словам очередное пикирование между Трампом и американскими медиа, "подавляющее большинство которых настроено антитрамповски - это примета раскручивающейся в США предвыборной кампании, где пока что Трамп уступает возможным оппонентам".
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