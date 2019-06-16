Мэр Екатеринбурга одобрил решение об отказе от строительства храма в сквере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал мудрым и мужественным решение епархии отказаться от возведения собора святой Екатерины в сквере около свердловского тетра драмы, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста. Председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин отметил, что территория сквера будет исключена из списка площадок для опроса по месту возведения храма.

"Мудрый и мужественный поступок верующих – благо для всего города… Я понимаю, как непросто далось это решение. Сколько сил потратила местная патриархия, чтобы не допустить открытых конфликтов и выхода православных активистов в сквер. Верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей", – приводятся в сообщении слова Высокинского.

Глава Екатеринбурга отметил, что власти, в свою очередь, провели переговоры с представителями всех сторон и не исключили территорию сквера из социологического опроса, предоставив возможность городу решать, где будет построен храм.

"С другой стороны, я согласен с митрополитом Кириллом в том, что выбранная всеми горожанами площадка должна стать достойной центрального кафедрального собора города, и власти вместе с горожанами должны гарантировать строительство на этом месте. Поэтому так важно проведение общегородского опроса, работу над которым мы продолжим", – отметил Высокинский.