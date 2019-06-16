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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мэр Екатеринбурга одобрил решение об отказе от строительства храма в сквере

Вчера, 12:33
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© Фото : Официальный портал ЕкатеринбургаАлександр Высокинский
Александр Высокинский
© Фото : Официальный портал Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал мудрым и мужественным решение епархии отказаться от возведения собора святой Екатерины в сквере около свердловского тетра драмы, говорится в сообщении на сайте городской администрации.
В воскресенье екатеринбургская епархия заявила, что не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге, где проходили акции протеста. Председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин отметил, что территория сквера будет исключена из списка площадок для опроса по месту возведения храма.
"Мудрый и мужественный поступок верующих – благо для всего города… Я понимаю, как непросто далось это решение. Сколько сил потратила местная патриархия, чтобы не допустить открытых конфликтов и выхода православных активистов в сквер. Верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей", – приводятся в сообщении слова Высокинского.
Глава Екатеринбурга отметил, что власти, в свою очередь, провели переговоры с представителями всех сторон и не исключили территорию сквера из социологического опроса, предоставив возможность городу решать, где будет построен храм.
"С другой стороны, я согласен с митрополитом Кириллом в том, что выбранная всеми горожанами площадка должна стать достойной центрального кафедрального собора города, и власти вместе с горожанами должны гарантировать строительство на этом месте. Поэтому так важно проведение общегородского опроса, работу над которым мы продолжим", – отметил Высокинский.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
14 июня, 10:47
Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора и сформировала список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины, в который также вошел сквер около театра драмы.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеОбщество
Популярные комментарии
Мудрый и мужественный поступок верующих"... А вот и нет! Мужественным и поистине гражданским можно назвать только поведение жителей - защитников сквера. А церковь и власть заслуживают в этом случае только презрения.
16 июня, 13:56
Ирина Скаурус
76010144
Религиозное сооружение должно быть построено «на достойном месте», отмечается на сайте епархии.Вот оно чё Михалыч, место-то оказывается было не достойным...
16 июня, 13:06
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