В МЖД опровергли данные о том, что у поезда Брянск-Москва отцепился вагон

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отправление пассажирского поезда Брянск-Москва было задержано по техническим причинам, данные об отцепившемся вагоне не соответствуют действительности, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Ранее ряд СМИ сообщил, что у пассажирского поезда Брянск-Москва во время движения отцепился один из вагонов, из-за чего более чем на 3 часа было задержано отправление.

"Информация о том, что "поезд потерял вагон на ходу", не соответствует действительности. Нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, произошла на станции, при отправлении", - говорится в сообщении.

По данным МЖД, отправление поезда было задержано по техническим причинам. Неисправность оборудования не удалось устранить оперативно, для пассажиров в 10.05 на станции Брянск-Орловской был подан резервный состав, который в 10.22 отправился в Москву.