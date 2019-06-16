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РИА Новости

В МЖД опровергли данные о том, что у поезда Брянск-Москва отцепился вагон

Вчера, 12:23
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКупейный вагон дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
Купейный вагон дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Купейный вагон дальнего следования на Рижском вокзале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отправление пассажирского поезда Брянск-Москва было задержано по техническим причинам, данные об отцепившемся вагоне не соответствуют действительности, сообщается на сайте Московской железной дороги.
Ранее ряд СМИ сообщил, что у пассажирского поезда Брянск-Москва во время движения отцепился один из вагонов, из-за чего более чем на 3 часа было задержано отправление.
"Информация о том, что "поезд потерял вагон на ходу", не соответствует действительности. Нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, произошла на станции, при отправлении", - говорится в сообщении.
По данным МЖД, отправление поезда было задержано по техническим причинам. Неисправность оборудования не удалось устранить оперативно, для пассажиров в 10.05 на станции Брянск-Орловской был подан резервный состав, который в 10.22 отправился в Москву.
"Пассажирам по их желанию оформлялись проездные документы на другие поезда данного направления и производился возврат полной стоимости проездных документов", - добавляется в сообщении.
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