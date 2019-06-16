Сквер исключат из опроса по строительству храма в Екатеринбурге

Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Сквер около Театра драмы в центре Екатеринбурга исключат из списка площадок для опроса по месту возведения собора Святой Екатерины.

Об этом РИА Новости сообщил председатель городской думы, руководитель рабочей группы по опросу Игорь Володин.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что РПЦ отказалась от идеи построить собор на месте сквера. Он отметил, что ситуация развивалась в "атмосфере тотальной лжи и обмана" и нужно избежать появления поводов для раскола людей.

В епархии поблагодарили жителей Екатеринбурга, направивших свои предложения о месте размещения собора.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около 100 человек.

Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к возведению храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора.