Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал через работающий фонтан.

"Как непосредственно и мило", — поиронизировал Пушков в Twitter

Он отметил, что подобными поступками глава государства показывает, что ни на что другое он не способен. В частности, по словам сенатора, Зеленский не в состоянии прекратить обстрелы Донбасса, и поэтому должен предоставлять своим гражданам подобные "развлечения".

"Президент для хохм и увеселений", — заключил Пушков.