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РИА Новости

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Вчера, 12:08
79858
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе пробежал через работающий фонтан.
"Как непосредственно и мило", — поиронизировал Пушков в Twitter.
Он отметил, что подобными поступками глава государства показывает, что ни на что другое он не способен. В частности, по словам сенатора, Зеленский не в состоянии прекратить обстрелы Донбасса, и поэтому должен предоставлять своим гражданам подобные "развлечения".
"Президент для хохм и увеселений", — заключил Пушков.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой после выступления с речью на Театральной площади в Мариуполе украинский лидер решил срезать дорогу к машине и вместе с охранниками пробежал через фонтан.
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Популярные комментарии
Москва. Утро. Квартира сенатора Пушкова. - Милый, иди завтракать. - Подожди дорогая. Я ещё об Украине в твиттер ни чего не написал. Россияне меня не поймут. Я же должен свою зарплату оправдывать.
16 июня, 12:39
nnicolay.n1kitin
861400489
Почему мне втюхивают новость на первых полосах ,что кто то пробежался по фонтанам? Не ужели мне это интересно? У нас что про Россию нет новостей?
16 июня, 13:12
Валерий и Налия
121810033
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