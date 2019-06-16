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РИА Новости

Посол Британии в Тегеране заявил, что сам просил о встрече

Вчера, 11:58
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© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружения в Тегеране, Иран
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэр заявил, что его не "вызывали" в МИД Ирана по поводу заявлений Лондона о причастности Ирана к инциденту с танкерами, он сам просил о встрече.
Днем ранее иранские СМИ сообщили, что МИД Ирана вызвал британского посла, чтобы выразить решительный протест Лондону в связи с обвинениями в адрес Тегерана в причастности к инциденту в Оманском заливе.
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"Интересно. Это новость для меня. Я запрашивал проведение экстренной встречи с министерством иностранных дел (Ирана – ред.) вчера и ее подтвердили. Никаких "вызовов". Конечно, если меня официально вызовут, я всегда отвечу, как это сделает любой посол", - написал Макэр в Twitter.
МИД Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции, Тегеран в ответ на это сказал, что Британия слепо и поспешно последовала за США при отсутствии подтверждающих данных подобных заявлений.
В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы. В то же время армия Ирана (часть ВС страны) сообщала, что участвовала в спасательной операции после инцидента, отправив судно и вертолет на место ЧП.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
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ВеликобританияИран
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