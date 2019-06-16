Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T11:29Z
https://ria.ru/20190616/1555607173.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155019/35/1550193505_0:1:3057:1721_1036x0_80_0_0_d22c0d970aee73fb2c459683fd914189.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев

11:29
88
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 154 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 329 человек (женщин – 99, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 825 человек (женщин – 248, детей – 421)", - говорится в сообщении.
Лагерь беженцев на юге Дамаска
22 апреля, 12:45
В Сирии заявили, что страна выполняет обязательства перед беженцами
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 16 граждан Сирии.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
000000
Обсудить 0
Война в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
РИА
Новости
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
Лента
новостей
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка. Видео
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
Герхард Шредер
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым
Индия. Нью-Дели
В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В центре Киева прогремел взрыв
Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
10:58Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
10:56Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
10:42Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу
10:39Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь
10:34В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков
10:25Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
10:24Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
10:19СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
10:17Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
10:11Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
10:06В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"
10:00В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
09:45В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки
09:33В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
09:31Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки, считает посол
Лента новостейМолния