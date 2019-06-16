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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

11:28
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в больнице.
"Пока все еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое, вечером температура была 36,6, утром - 36,8", - рассказал сотрудник больницы.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
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Бари АлибасовМоскваОбщество
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11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
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