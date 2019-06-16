В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число детей, скончавшихся от острого энцефалита в округе Музаффарпур штата Бихар на севере Индии, возросло до 83, сообщает газета Число детей, скончавшихся от острого энцефалита в округе Музаффарпур штата Бихар на севере Индии, возросло до 83, сообщает газета Times of India

Ранее сообщалось о 50 скончавшихся.

Согласно изданию, основной причиной вспышки синдрома острого энцефалита является аномальная жара и влажность. Первоначально сообщалось, что симптомы энцефалита: озноб и лихорадка - наряду с резким падением уровня глюкозы в крови, могли быть вызваны отравлением токсинами, содержащимися в плодах личи.

Власти округа так же сообщили, что еще 108 детей в настоящий момент проходят лечение в местных больницах.

В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.