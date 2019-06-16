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РИА Новости

В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка

11:21
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число детей, скончавшихся от острого энцефалита в округе Музаффарпур штата Бихар на севере Индии, возросло до 83, сообщает газета Times of India.
Ранее сообщалось о 50 скончавшихся.
Согласно изданию, основной причиной вспышки синдрома острого энцефалита является аномальная жара и влажность. Первоначально сообщалось, что симптомы энцефалита: озноб и лихорадка  - наряду с резким падением уровня глюкозы в крови, могли быть вызваны отравлением токсинами, содержащимися в плодах личи.
Власти округа так же сообщили, что еще 108 детей в настоящий момент проходят лечение в местных больницах.
В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.
Задержка муссона в Индии привела к продолжительной жаркой погоде в нынешнем году. Как отмечают синоптики, жара иссушает северные и центральные регионы этой страны на протяжении уже более 30 дней.
Скорая помощь, Индия
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11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
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