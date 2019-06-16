Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полицейские завели уголовное дело после ДТП в Хохольском районе Воронежской области, в котором погибли восемь человек, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла в субботу в 19.50 мск на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. В результате ДТП погибли восемь человек. Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей, ее госпитализировали.